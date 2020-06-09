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Квартиры в Москве начали дешеветь

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В мае ценовая ситуация на рынке новостроек «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях) изменилась. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном экспертами агентства «МИЭЛЬ-Новостройки» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики. «Для активизации спроса застройщики предлагают покупателям скидки, также популярной опцией стало субсидирование ипотеки, при котором на определенный срок снижается ставка кредита», — указывают они.

По данным «МИЭЛЬ», всего в Москве выставлено на продажу около 2,5 миллиона квадратных метров строящегося жилья (без учета элитных объектов). По сравнению с апрелем предложение увеличилось на 7,9 процента. Из всего объема более 42 процентов — это новостройки бизнес-класса. Доля комфорткласса — 56 процентов, экономкласса — чуть более процента.

Ранее сообщалось, что средний размер скидки на жилье в новостройках Москвы в мае 2020-го достиг 7,8 процента. Этот показатель превышает 10 процентов только в двух столичных округах — Троицком и Новомосковском. В пределах «старой» Москвы квартиры с максимальными скидками (9,25 процента в среднем) предлагаются в Южном округе.

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