Названы любимые районы покупателей жилья в Москве

В период с января по апрель 2020-го наибольшее число сделок по приобретению квартир в московских новостройках было заключено в Хорошево-Мневниках — на этот район пришлось более 7 процентов продаж, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Вторым по популярности среди новоселов назван Даниловский район (около 6 процентов сделок). Третья позиция досталась Западному Дегунино (5 процентов сделок). Далее в списке любимых локаций покупателей жилья идут Раменки и Рязанский район с 5 и 4 процентами от общего количества зарегистрированных договоров участия в строительстве (ДДУ).

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Востребованность Хорошево-Мневников аналитики объясняют благоприятной экологической обстановкой района. Кроме того, зона наполнена социальной, торгово-бытовой, спортивной, развлекательной и транспортной инфраструктурой, что также привлекает новоселов.

Ранее сообщалось, что средний размер скидки на жилье в новостройках Москвы в мае 2020-го достиг 7,8 процента. Этот показатель превышает 10 процентов только в двух столичных округах — Троицком и Новомосковском. В пределах «старой» Москвы квартиры с максимальными скидками (9,25 процента в среднем) предлагаются в Южном округе.

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