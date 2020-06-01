Москва попала в тройку городов мира с быстро дорожающим жильем

В первом квартале 2020 года Москва переместилась с 47-го на 3-е место в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье. За три месяца люксовые квадратные метры в столице подорожали на 5 процентов, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В тройку городов мира с быстро дорожающим жильем также попали Токио, где рост цен составил 10 процентов, и Манила (плюс 5,2 процента). В годовой динамике стоимость элитной недвижимости в российской столице увеличилась на 4,2 процента. В Санкт-Петербурге она упала на 1,3 процента за квартал и на 3 процента за год, подсчитали аналитики.

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«Рост цен на элитное жилье в Москве обусловлен в первую очередь ограниченным объемом нового предложения в начале года — на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта, — поясняют в Knight Frank. — Повышенные издержки на строительство также повлияли на рост цен в столице».

Исследование показало, что из-за пандемии коронавируса сильнее прочих пострадали рынки элитной недвижимости Азии. В то же время в наиболее пострадавших от COVID-19 городах Европы цены на «элитку» по итогам первого квартала изменились незначительно: в Париже увеличились на 2 процента, в Мадриде снизились на 0,4 процента, в Милане остались прежними.

«В целом уровень цен на основных мировых рынках остается устойчивым, однако объемы продаж ожидаемо сократились и начнут стабильно восстанавливаться только во втором полугодии. Сейчас мы продолжаем отмечать интерес инвесторов к дистресс-активам со скидками до 30 процентов в Испании, Италии и Франции», — заключают эксперты.

Ранее в июне была раскрыта информация о самых дорогих квартирах Москвы. В совокупности пять лотов, выставленных на продажу по максимальным ценам, стоят более восьми миллиардов рублей. Лидер рейтинга — пентхаус общей площадью почти тысячу квадратных метров, расположенный в современном жилом комплексе на Патриарших прудах. Он стоит 2,58 миллиарда рублей.

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