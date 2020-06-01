В Москве опровергли данные об обвале ставок аренды квартир

Заметного снижения ставок аренды жилой недвижимости в Москве нет. В период действия в городе режима самоизоляции собственники соглашаются на дисконты в размере не более 10 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Конечно, на рынке появляются квартиры с объявленной ценой на 7-10 процентов ниже предкризисной: например, квартира, которая сдавалась за 50 тысяч, может сейчас сдаваться за 45 тысяч, а та, что стоила 35 тысяч, сейчас может сдаваться за 32 тысячи», — констатируют риелторы. Они опровергают данные об обвале арендных ставок — по словам экспертов, большинство собственников пока не готовы к снижению ценников.

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Минимальная стоимость аренды жилья в Москве в мае составила 17 тысяч рублей, подсчитали в «МИЭЛЬ». При этом на рынке остаются объекты, предлагаемые съемщикам по ультравысоким ставкам — несколько миллионов рублей в месяц.

Ранее, в мае, москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. После окончания режима самоизоляции вероятен отток съемщиков, полагают риелторы. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей.

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