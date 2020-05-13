Раскрыты масштабы обвала рынка аренды жилья в Москве

В апреле 2020-го, в период действия в Москве режима самоизоляции, спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, несмотря на масштабный обвал спроса, его структура практически не изменилась: около 70 процентов запросов приходится на квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей в месяц и лишь около 5 процентов — на жилье стоимостью выше 100 тысяч рублей в месяц.

Материалы по теме «Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры» Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?

Согласно раскрытым данным, предложение арендных квартир в апреле сократилось на 30 процентов (по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года). Одновременно резко — почти в десять раз — вырос спрос на рынке съемной загородной недвижимости. На этом фоне число доступных арендаторам загородных объектов упало на 40 процентов.

«Такое снижение предложения объясняется, в первую очередь, эпидемиологической обстановкой в стране. Собственники жилья соблюдают режим самоизоляции, и многие из них пока не выставляют свои объекты на рынок или снимают их с экспозиции», — поясняют эксперты.

Ранее, в апреле, сообщалось, что после введения режима самоизоляции в Москве ставки аренды столичных квартир экономкласса сильно, на десятки процентов, снизились. Стоимость аренды жилья бизнес-класса упала в среднем на 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru