Дом
 
Последние новости
ЕГЭ в России перенесли
В России предложили провести выпускные в школах 1 сентября
Пятилетний мальчик нашел в лесу ружье и случайно застрелил брата
Автор победы Украины над «Газпромом» пожаловался на увольнение
Знаменитости массово показали свою повседневную жизнь и одежду на карантине
Иран обвинили в терроре во время пандемии коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»
Известный российский комик рассказал о жизни без денег
Новости партнеров

Раскрыты масштабы обвала рынка аренды жилья в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В апреле 2020-го, в период действия в Москве режима самоизоляции, спрос на аренду квартир в столичном регионе снизился на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, несмотря на масштабный обвал спроса, его структура практически не изменилась: около 70 процентов запросов приходится на квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей в месяц и лишь около 5 процентов — на жилье стоимостью выше 100 тысяч рублей в месяц.

Согласно раскрытым данным, предложение арендных квартир в апреле сократилось на 30 процентов (по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года). Одновременно резко — почти в десять раз — вырос спрос на рынке съемной загородной недвижимости. На этом фоне число доступных арендаторам загородных объектов упало на 40 процентов.

«Такое снижение предложения объясняется, в первую очередь, эпидемиологической обстановкой в стране. Собственники жилья соблюдают режим самоизоляции, и многие из них пока не выставляют свои объекты на рынок или снимают их с экспозиции», — поясняют эксперты.

Ранее, в апреле, сообщалось, что после введения режима самоизоляции в Москве ставки аренды столичных квартир экономкласса сильно, на десятки процентов, снизились. Стоимость аренды жилья бизнес-класса упала в среднем на 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве обвалились ставки аренды квартир
Квартиру в Москве предложили в аренду за миллион рублей в месяц
Раскрыты данные о самых дорогих съемных домах на Рублевке
Определены выигрывающие от пандемии коронавируса типы жилья
Другие материалы рубрики
Дом00:05 3 мая
Пансионат «Дружба»

Небесный ракурс

Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
12:47Сегодня

Тысячи россиян с ипотекой попросили о помощи

11:39Сегодня

Названа цена самой дорогой квартиры России

10:14Сегодня

Приезжие бросились скупать квартиры в Москве

Дом00:0224 апреля

С широко закрытыми глазами

Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
09:09Сегодня

Определена минимальная ставка аренды квартиры в Москве

07:45Сегодня

Российская ипотека стала востребованнее

21:0312 мая

Максакова потребовала вернуть элитную квартиру в Москве

Дом00:0318 апреля

В тесноте, да не в обиде

Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
19:2312 мая

Москвич набрал кредиты на миллионы рублей и пропал

16:3812 мая

Российским офисам предрекли катастрофу

15:1512 мая

В России захотели ввести новые льготы на оплату услуг ЖКХ

Россия
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Отменять ограничения будут постепенно. Что нужно знать о плане властей?
«Победила в войне не советская власть»
Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»
Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
Все материалы
Мир
Жителей Боливии решили наказывать за распространение информации
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Коронавирус вернулся в Гонконг
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Все материалы
Экономика
Российской экономике предсказали сильное падение
У саудовской нефти начались проблемы в США
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Россиянам стало сложнее получить кредит
США предсказали России рекордный урожай
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Российского следователя арестовали за похищение людей и вымогательство
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Началось расследование гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора
Все материалы
Наука и техника
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
АПЛ разрешили возобновить
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Умер 19-летний футболист итальянского клуба
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Брат заразившегося коронавирусом Леонида Федуна оценил его состояние
Будут бить
Большой спорт возвращается. UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии коронавируса
Гимнастка Солдатова рассказала об отношениях с хоккеистом Капризовым
Все материалы
Культура
Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
«Союз денег и власти»
За кого выходят замуж и как живут женщины в Северной Корее
Умер комедийный актер и отец Бена Стиллера Джерри Стиллер
Все материалы
Интернет и СМИ
Комаровский рассказал о помощи иммунитету при коронавирусе
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Пиратские хроники
 
Данные миллионов клиентов курьерской службы выставили на продажу
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Корреспондент отчитался об успехах самоизоляции на фоне гуляющих россиян
Все материалы
Ценности
Белая девушка почернела в изоляции от автозагара и прославилась в сети
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Модель поделилась фото в мокром топе без белья и восхитила подписчиков
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Женщина пристрастилась к загару и едва не лишилась половины носа
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Женщина начала торговать наборами из бикини и защитных масок и разбогатела
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Родинка на лице мужчины превратилась в 40-килограммовую опухоль
Женщина сбросила 33 килограмма за семь месяцев и раскрыла секрет похудения
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Шестилетний мальчик спас жизнь беременной матери
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Все материалы
Cалон нового Mercedes-Benz S-Класса впервые показали на видео
Почему новый Land Rover Defender — не просто Discovery в квадратном кузове
Подробности о технической начинке главного вездехода Великобритании
У Toyota Corolla появилась спецверсия с двухлитровым двигателем
Электро-Porsche на гоночном треке: свой или чужой?
Эксклюзив: впервые пробуем Taycan — и сразу на автодроме Moscow Raceway!
Chevrolet Tahoe превратили в полицейский перехватчик
История последнего Saab 9-5
10 лет назад стартовало производство Saab 9-5. На нем закончилась история шведской марки
Самому длинному лимузину в мире вернут первозданный вид
Все материалы
Дом
В Сан-Франциско бездомных посадили на карантин в отели с алкоголем и наркотиками
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Cпрос на недвижимость вышел на уровень до введения самоизоляции
В России отчитались о снижении числа ДТП с пьяными водителями
Московскую службу скорой помощи досрочно обеспечат новыми машинами
Десятки предприятий российского региона озаботились производительностью труда
Все материалы