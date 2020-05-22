В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц

Минимум ставки аренды квартиры в Москве к концу мая опустился до 12 тысяч рублей в месяц — «однушку» по такой цене нашли в районе Ивановское на востоке города. Описание лота размещено в базе ЦИАН.

В жилом помещении есть вся необходимая мебель и бытовая техника (холодильник, стиральная машина, микроволновая печь). Общая площадь квартиры — 32 квадратных метра, она расположена на девятом этаже 12-этажного дома 1977 года постройки.

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Квартиру можно снять только на несколько месяцев, так как она выставлена на продажу. Коммунальные платежи включены в стоимость аренды, вода и электричество оплачиваются дополнительно по счетчикам. Автор объявления не исключает возможности торга.

Ранее в мае москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. После окончания режима самоизоляции вероятен отток съемщиков, полагают риелторы. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей.

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