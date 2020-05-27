Россиянам предрекли автономную жизнь

После пандемии коронавируса архитектура и наполнение проектов жилой недвижимости в России изменятся. Такое мнение высказала в интервью агентству новостей «Москва» управляющий партнер международного архитектурного бюро Blank Architects Магда Чихонь.

Эксперт предрекла востребованность автономным зданиям, позволяющим легко обеспечить полную изоляцию россиян. По ее словам, в таких комплексах будут собственные инженерные резервы и мощности, приватная огороженная территория, которую легко закрыть.

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«Такие концепции уже реализованы в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а в России данный функционал присутствует пока только в дорогом жилье, — отметила Чихонь. — Такая структура здания позволяет сосредоточить весь обслуживающий персонал внутри объекта без транспортировки бригад, что обеспечивает в том числе безопасность с точки зрения изоляции людей».

Эксперт также спрогнозировала появление в проектах, рассчитанных на массового потребителя, собственных тренажерных залов.

В целом, подчеркнула Чихонь, архитектура жилой недвижимости в массовом сегменте в период самоизоляции «показала свою неготовность к тому, чтобы стать местом для полноценной жизни своего владельца».

Ранее в мае директор департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков заявил «Ленте.ру», что один из главных недостатков современного российского жилья, который выявил карантин по коронавирусу, — это маленькие площади.

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