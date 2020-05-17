Ягудин пожалел «живущих в 20 квадратных метрах» россиян

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин пожалел россиян, проводящих карантин из-за пандемии коронавируса в тесных квартирах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ягудин заявил, что живет в загородном доме, поэтому не чувствует неудобства во время режима самоизоляции. «Конечно, я понимаю, как тяжело людям, которые живут в 20 квадратных метрах. Даже боюсь представить», — подчеркнул он.

Олимпийский чемпион заметил, что движения уже хочется, но ему нравится также проводить время с семьей. «Я и раньше не горел желанием куда-то мотаться в выходные», — добавил бывший спортсмен.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина. Она потребовала «замолчать насчет него».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Кроме того, он четырехкратный чемпион мира и трехкратный — Европы.

16 мая стало известно, что еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за прошедшие сутки. Таким образом, число жертв коронавируса в столице превысило 1,5 тысячи и достигло 1503 человек.

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