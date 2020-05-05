Ягудин оценил слухи о психическом расстройстве сына Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил слухи о психическом расстройстве сына своего коллеги Евгения Плющенко Александра. Свое мнение он написал в Instagram.

Ягудин назвал информацию о состоянии здоровья мальчика высосанным из пальца скандалом, а также призвал журналистов перестать травить детей и клеветать на них. При этом он отказался комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, подчеркнув, что это сугубо их дело. «Но делать статьи о том, что их ребенок психически болен, исходя из "анонимных источников" — это уже за гранью», — возмутился спортсмен.

Ранее сам Евгений Плющенко назвал материал журнала Star Hit о том, что его сын Александр страдает синдромом Аспергера, клеветой. Он пообещал наказать виновных, назвав дело вопросом жизни своего ребенка.

На профиль Александра Плющенко в Instagram подписаны 354 тысячи пользователей. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Мальчик зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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