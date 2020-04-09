Плющенко раскритиковали за видео с семилетним сыном с оружием в руках

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в Instagram видео с семилетним сыном Александром с оружием в руках и нарвался на критику пользователей сети.

В ролике Александр Плющенко учится обращаться с огнестрельным оружием, на него также одевают защитный камуфляж и бронежилет. Фигурист подписал пост словами: «Пацанская тема пошла». В ответ пользователи сети раскритиковали Плющенко.

«Что за дурь? Это к чему? Не знают, как уже себя пропиарить», «А разрешение на ношение оружия у него есть?», «Он хочет диких животных убивать», «Ужас! Слов нет», — писали юзеры.

На профиль Александра Плющенко в Instagram подписаны 354 тысячи пользователей. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Мальчик зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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