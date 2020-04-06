Многомиллионные заработки семилетнего сына Плющенко подсчитали

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова матери ребенка и супруги спортсмена Яны Рудковской в прямом эфире в Instagram телеведущей Тины Канделаки.

Продюсер рассказала, что у ее семилетнего сына есть счет, с которого оплачиваются няни, водитель и охранник. Все рекламные контракты Александра оформлены на Рудковскую.

Плющенко-младший имеет четырех спонсоров и в среднем зарабатывает миллион рублей в месяц без учета рекламы в социальных сетях.

На профиль Александра Плющенко в Instagram подписаны 354 тысячи пользователей. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. В прошлом году в адрес Рудковской и ее сына в соцсетях поступали угрозы. Тогда супруги обратились за помощью в правоохранительные органы.

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