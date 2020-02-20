Заработки Загитовой и Медведевой посчитали недостаточными

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посчитал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева могли бы зарабатывать больше при грамотном менеджменте. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Понимаю, что эти суммы, которые они получают, для многих большие, но с учетом результатов и популярности Загитова и Медведева должны получать совершенно другие деньги», — заявил Плющенко.

Он привел в пример своего семилетнего сына, у которого четыре крупных спонсорских контракта. Спортсмен не назвал сумму заработков сына.

11 января «Аргументы и факты» опубликовали информацию о зарплатах российских фигуристок в ледовых шоу. По данным газеты, Загитова за каждый выход получала около десяти тысяч долларов, Медведева — около 2,5 тысячи долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. На счету Медведевой серебро Игр в Пхенчхане, а также по две победы на первенствах мира и Европы.

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