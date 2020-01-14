Рудковская пристыдила Авербуха за низкие гонорары Медведевой

Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская пристыдила хореографа Илью Авербуха за низкие гонорары фигуристки Евгении Медведевой за участие в ледовом шоу «Волшебник страны Оз». Сообщение появилось в Telegram-канале Рудковской во вторник, 14 января.

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело... Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки!» — возмутилась продюсер. Она подчеркнула, что Авербуху следовало бы «накинуть спортсменам такого уровня».

В следующем посте Рудковская рассказала об организации шоу Плющенко «Золушка». По ее словам, олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, принимавшие участие в постановке, выступали в платьях, ткани для которых «доставляли прямиком из Парижа». «Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо, от этого и работают с нами не первый год», — объяснила она.

13 января Авербух заявил, что Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за участие в его шоу. Точную сумму гонорара постановщик раскрыть отказался.

11 января «Аргументы и факты» опубликовали информацию о заработке российских фигуристок во время выступлений в шоу. По данным газеты, олимпийская чемпионка Алина Загитова за каждый выход получала около десяти тысяч долларов.

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