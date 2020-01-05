Авербух раскрыл гонорары звезд фигурного катания за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал, сколько получают звезды фигурного катания за участие в коммерческих ледовых шоу. Его слова приводит Sport24.

По словам Авербуха, ранее гонорары спортсменам высчитывались в долларах, однако после кризиса организаторы спектаклей стали работать в рублевой зоне. «В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», — отметил он.

Последнее поставленное Авербухом шоу — «Волшебник страны Оз». Главные роли в нем исполнили двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

В декабре о приостановлении карьеры объявила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она тогда заявила, что планирует готовиться к ледовому шоу Татьяны Навки. Позднее Загитова поделилась, что тренировки перед такими представлениями иногда проходят по ночам.

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