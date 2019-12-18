Фигуристка Медведева дебютирует в спектакле Ильи Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые исполнит главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«О сказке "Волшебник Страны Оз" я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам. Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе», — рассказал Авербух.

Вместе с Медведевой, для которой это ледовое шоу станет дебютным, на сцене выступят олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Премьера шоу состоится 30 декабря в московском спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Заключительный спектакль пройдет 7 января. Помимо этого с 27-го по 29 декабря состоятся предпремьерные показы шоу с Алисой Двоеглазовой в главной роли.

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