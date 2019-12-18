Приостановившая карьеру Загитова рассказала о ночных тренировках ради шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры, сравнила тренировки в спорте и ледовых шоу. Ее слова приводит ТАСС.

«Тренировки в шоу отличаются от обычных тренировок тем, что иногда проходят ночью», — объяснила Загитова. Спортсменка добавила, что репетировать приходится по несколько часов.

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Также фигуристка призналась, что пока не думает об участии в новых проектах. «Я не очень люблю говорить про будущее — живу настоящим. Пока что я участвую в шоу», — сказала Загитова.

15 декабря спортсменка опубликовала в Instagram пост, в котором написала, что столкнулась с большим количеством вопросов от поклонников по поводу ее решения взять паузу в выступлениях. «Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшей ступени пьедестала, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее», — заметила она.

О том, что Загитова приостанавливает выступления до конца текущего сезона, стало известно 13 декабря. Олимпийская чемпионка заявила, что не уходит из спорта навсегда.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы. 7 декабря она заняла шестое место в финале Гран-при.

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