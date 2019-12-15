Российская фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам и прокомментировала свое выступление на «Первом канале», где объявила о приостановлении спортивной карьеры. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте 17-летней спортсменки.

Загитова отметила, что столкнулась с большим количеством вопросов от поклонников, которые обеспокоены ее заявлением о решении взять паузу в выступлениях. Она отметила, что не планирует уходить из спорта. «Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее», — написала она.

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13 декабря Загитова заявила о своем решении взять паузу в выступлениях. Спортсменка отметила, что пропустит чемпионат мира и чемпионат Европы. Она подчеркнула, что продолжит тренировки.

Загитова — обладательница золотой медали Игр в Пхенчхане. На ее счету победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

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