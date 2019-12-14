Плющенко нашел объяснение временному уходу Загитовой и вспомнил свой провал

Российский фигурист Евгений Плющенко заявил, что временный уход олимпийской чемпионки Алины Загитовой из спорта может быть связан с желанием найти нового тренера. Слова спортсмена приводит ТАСС.

По мнению Плющенко, Загитовой необходимо внимание, достойное олимпийской чемпионки. Поэтому он не стал исключать возможности, что спортсменка взяла паузу, чтобы в том числе определиться с тренерами. «Надо двигаться дальше — впереди еще много времени, а она мощный спортсмен», — нашел объяснение фигурист.

Кроме того, Плющенко не стал связывать решение Загитовой с ее провалом в финале Гран-при, в котором она заняла шестое место. Он вспомнил, что в свое время также плохо выступил в финале серии, однако позднее выиграл чемпионат мира.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Фигуристка пояснила, что не уходит из спорта навсегда, а лишь временно перестанет выступать, чтобы «найти себя». Она отметила, что не будет претендовать на попадание в команду на чемпионаты Европы и мира, состав которой станет известен по итогам чемпионата России.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

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