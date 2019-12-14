Тарасова предрекла Загитовой завершение карьеры

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что фигуристка Алина Загитова, приостановившая свою карьеру, уже не вернется в большой спорт. Ее слова передает ТАСС.

По мнению Тарасовой, возвращение фигуристки — «глупый вопрос», и в большой спорт она уже не вернется. «Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь», — отметила она.

Тренер отметила, что Загитова не останется «на улице», а будет выступать в шоу Татьяны Навки и продолжать тренироваться для этого. При этом она высказала сожаление, что «спортивная жизнь олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами».

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