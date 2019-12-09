Тарасова высказалась о завершении карьеры Загитовой после провала на Гран-при

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала людей, советующих олимпийской чемпионке Алине Загитовой завершить карьеру после поражения в финале Гран-при. Ее слова приводит Sport24.

Специалист назвала «могильщиками» тех, кто предлагает Загитовой завершить карьеру. «Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли, что ли? Ни стыда, ни совести — ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди», — заявила Тарасова.

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В финале Гран-при-2019, который завершился в Турине, Загитова стала последней. После короткой программы она шла второй, но в произвольной допустила несколько грубых ошибок. Три первых места заняли россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все эти фигуристки вместе с олимпийской чемпионкой занимаются у отечественного тренера Этери Тутберидзе.

8 декабря стало известно, что Загитова получила травму ноги во время проката, поэтому не приняла участия в показательных выступлениях.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. Финал Гран-при она выигрывала в 2017 году.

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