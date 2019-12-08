Загитова получила травму в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Загитова получила повреждение ноги при падении с двойного акселя во время проката. Отмечается, что из-за этого фигуристка снялась с показательных выступлений.

Загитова заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. Она располагалась на втором месте после короткой программы, но допустила несколько ошибок в произвольной. Победительницей соревнований стала россиянка Алена Косторная. Второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова.

Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе. Все фигуристки, кроме Загитовой, проводят дебютный сезон на взрослом уровне.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России. Соревнования пройдут с 24 по 29 декабря в Красноярске.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!