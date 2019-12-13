Приостановившая карьеру Загитова рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка Алина Загитова, приостановившая спортивную карьеру, рассказала о своих планах на будущее. Слова спортсменки приводятся на сайте Первого канала.

По словам Загитовой, она будет продолжать тренироваться и работать над новыми элементами. Также она в ближайшее время будет готовиться к ледовому шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Кроме того, в 2020 году Загитовой предстоит сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), после которого фигуристка хочет поступать в один из спортивных вузов.

Ранее 13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она отметила, что не будет претендовать на попадание в команду на чемпионаты Европы и мира, состав которой станет известен по итогам чемпионата России.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы. 7 декабря она заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. После короткой программы она была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной.

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