Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о характере травмы россиянки Алины Загитовой, полученной в финале Гран-при. Его слова приводит РИА Новости.

Горшков заявил, что во время произвольной программы Загитова повредила бедро. В каком состоянии фигуристка находится в данный момент не сообщается.

О травме Загитовой стало известно 8 декабря. Из-за повреждения она не смогла принять участие в показательных выступлениях.

Загитова заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. Она располагалась на втором месте после короткой программы, но допустила несколько ошибок в произвольной. Победительницей соревнований стала россиянка Алена Косторная. Второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России. Соревнования пройдут с 24 по 29 декабря в Красноярске.

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