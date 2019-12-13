Тутберидзе объяснила решение Загитовой приостановить карьеру

Российский тренер Этери Тутберидзе объяснила, почему фигуристка Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру. Ее слова в эфире Первого канала процитировало издание Sportbox.

По словам Тутберидзе, решение фигуристки не было случайным. «Она просила летом, чтобы ей дали паузу, чтобы снова захотеть соревноваться», — рассказала она, добавив, что последние полтора года на соревнованиях были для спортсменки сложными.

Тренер выразила надежду, что Загитова, несмотря на свое решение, вернется в спорт. «Ей надо прийти самой и сказать: я снова хочу соревноваться, я хочу побеждать», — отметила Тутберидзе.

Ранее 13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она отметила, что не будет претендовать на попадание в команду на чемпионаты Европы и мира, состав которой станет известен по итогам чемпионата России.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы. 7 декабря она заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. После короткой программы она была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной.

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