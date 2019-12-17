Скандал из-за временного ухода Загитовой оценили в США

Американский журналист Филип Херш в своем Twitter-аккаунте оценил поведение российских специалистов по фигурному катанию, которые устроили скандал после того, как российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

По мнению репортера из США, 17-летняя спортсменка была единственной, кто повел себя достойно. Но Херш также отметил, что ее решение привело к настоящей войне в социальных сетях.

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После того, как Загитова объявила о временном уходе из спорта, в заочный конфликт вступили команда ее тренера Этери Туберидзе и олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, досталось и заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая предрекла Загитовой окончание карьеры. Позднее в сети появилась петиция с призывом отстранить ее от работы комментатором на телевидении.

О решении 17-летней Загитовой приостановить карьеру стало известно 13 декабря. Фигуристка заявила, что берет паузу в выступлениях и не будет участвовать в официальных соревнованиях до конца нынешнего сезона. Она отметила, что вернется на лед в следующем году.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы.

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