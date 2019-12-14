В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой. Сообщение появилось в Instagram Team Tutberidze.

В команде ответили на слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, усомнившейся в способности Загитовой вернуться в большой спорт: «Уважаемая Татьяна Анатольевна, за три программы Алина показала результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви».

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Последовала реакция и на мнение, высказанное Евгением Плющенко. Бывший фигурист, а ныне тренер предположил, что Загитова взяла паузу в том числе, чтобы определиться с наставниками. «Евгений, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе», — гласит сообщение.

Неизвестно, является ли Team Tutberidze официальным аккаунтом тренерской группы, но пост лайкнули Тутберидзе и Загитова. Хореограф Даниил Глейхенгауз дал ссылку на эту запись в своем Instagram-аккаунте.

О решении 17-летней Загитовой приостановить карьеру стало известно 13 декабря. Фигуристка заявила, что берет паузу в выступлениях и не будет участвовать в официальных соревнованиях до конца нынешнего сезона. Она отметила, что вернется на лед в следующем году.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. 7 декабря фигуристка стала шестой в соревнованиях девушек-одиночниц в финале Гран-при. После короткой программы она была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной и по итогам двух прокатов заняла последнее место.

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