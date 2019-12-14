Олимпийский чемпион высказался о решении Загитовой

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков выразил мнение, что фигуристке Алине Загитовой будет трудно вернуться к успешным выступлениям после приостановки карьеры. Его слова в субботу, 14 декабря, приводит ТАСС.

Траньков посчитал, что в российском фигурном катании модно брать паузу в выступлениях, и привел в качестве примера олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову, Елену Радионову и Евгения Плющенко. «На моей памяти вернулся только Плющенко, дважды и триумфально, но не каждый из нас Плющенко. Сотникова и Радионова до сих пор возвращаются», — отметил фигурист. При этом Траньков добавил, что он на стороне Загитовой.

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Ранее 14 декабря по поводу решения Загитовой высказалась заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Специалист посчитала, что возвращение фигуристки — «глупый вопрос», и та, скорее всего, завершит карьеру.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. 7 декабря фигуристка стала шестой в одиночных женских соревнованиях в финале Гран-при. После короткой программы она была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной и по итогам двух прокатов заняла последнее место.

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