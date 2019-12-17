Плющенко в резкой форме продолжил перепалку с командой Тутберидзе

Бывший фигурист Евгений Плющенко в Instagram ответил Алексею Железнякову, хореографу группы тренера Этери Тутберидзе, который ранее призвал критиков закрыть рты и заниматься своими делами.

Плющенко в резкой форме предложил Железнякову учиться отвечать «у шефа» (Тутберидзе — прим. «Ленты.ру»), чтобы потом «не выглядеть идиотом». «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу», — написал спортсмен.

Плющенко и Тутберидзе вступили в перепалку после того, как фигуристка Алина Загитова, занимающаяся в команде тренера, объявила о приостановлении карьеры. Плющенко предположил, что решение фигуристки может быть связано в том числе и с желанием сменить наставника. Конфликт продолжился после того, как в Instagram-аккаунте Team Tutberidze появился пост с критикой спортсмена. «Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе», — говорилось в сообщении.

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Неизвестно, является ли Team Tutberidze официальным аккаунтом тренерской группы, но пост лайкнули Тутберидзе и Загитова. Хореограф Даниил Глейхенгауз дал ссылку на эту запись в своем Instagram-аккаунте. Сам Плющенко, отвечая на эти претензии, заявил, что никогда не занимался переманиванием спортсменов.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что собирается взять паузу и не участвовать в соревнованиях до конца сезона. Она подчеркнула, что продолжит тренироваться, а зрители смогут увидеть ее в ледовых шоу.

Загитова становилась олимпийской чемпионкой в 2018 году, выиграла чемпионат мира и первенство Европы.

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