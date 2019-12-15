Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе

Бывший фигурист Евгений Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании спортсменов от тренера фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе. Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте Плющенко.

37-летний бывший спортсмен признался, что столкнулся с массой вопросов от журналистов после высказывания Тутберидзе. Он подчеркнул, что лишь прокомментировал приостановление карьеры 17-летней Загитовой и назвал реакцию на его высказывания со стороны команды Тутберидзе в Instagram хамской. Особое внимание Плющенко уделил обвинениям в свой адрес в переманивании фигуристов у других специалистов.

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«Никогда не пытался заманить Алину в свою команду. Тем более унижая вас. Понимаю, что очень легко моделировать поведение других людей, судя по себе», — написал он.

14 декабря в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе появилась запись, где были раскритикованы позиции Плющенко и заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, которые прокомментировали решение Загитовой приостановить выступления.

13 декабря 17-летняя фигуристка объявила, что собирается взять паузу и не участвовать в соревнованиях до конца сезона. Она подчеркнула, что продолжит тренироваться, а зрители смогут увидеть ее в ледовых шоу.

Загитова становилась олимпийской чемпионкой в 2018 году, выиграла чемпионат мира и первенство Европы. 7 декабря россиянка стала шестой в соревнованиях одиночниц в финале мирового Гран-при. После короткой программы фигуристка была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной и по итогам двух прокатов заняла последнее место.

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