Авербух уточнил размер заработка Медведевой за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за участие в ледовом шоу «Волшебник страны Оз». Слова постановщика программы приводит ТАСС.

Авербух подчеркнул, что 150 тысяч — это размер среднего гонорара фигуриста, участвующего в спектаклях, о чем он рассказывал в интервью. «И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру», — уточнил хореограф. Также он высказал свое возмущение из-за того, что СМИ отнесли Медведеву к числу тех, кто получает «средний гонорар».

«Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше», — отметил Авербух.

О том, что спортсменка за одно выступление в рамках шоу «Волшебник страны Оз» получала 150 тысяч рублей, 11 января писали «Аргументы и Факты». В статье также приводилась сумма, которую заработала олимпийская чемпионка Алина Загитова, исполнившая роль в представлении Татьяны Навки «Спящая красавица». За один выход она якобы получала порядка 10 тысяч долларов.

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