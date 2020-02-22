Сына Плющенко поставили перед выбором между чемпионом и шампиньоном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отчитал сына за слабые результаты в спорте. Видео разговора с ребенком он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В ролике семилетнего Сашу поставили перед выбором между успехом и неудачей. «Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном?» — интересуется у него отец.

Когда мальчик заявляет, что он собирается стать чемпионом, Плющенко объясняет, что в таком случае необходимо усерднее работать. «В задании 100, значит 100 сделай. А ты всего 20 сделал. И чего? А другой мальчик делает 100. Кто выиграет? Так, пожалуйста, иди выступай еще 100 раз», — обратился фигурист к ребенку.

В прошлом году в адрес шестилетнего сына Плюшенко и продюсера Яны Рудковской начали поступать угрозы. Тогда супруги обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже Рудковская прокомментировала произошедшее, назвав авторов угроз сектантами. Продюсер также заявила, что выплатит полтора миллиона рублей тем, кто предоставит информацию об угрожавших ее сыну пользователях.

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