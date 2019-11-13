Авторами угроз в адрес шестилетнего сына Плющенко оказались сектанты

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская расcказала об угрозах в адрес их шестилетнего сына Александра. Ее слова приводит Super.ru.

«Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям», — сообщила Рудковская. Она отметила, что в данный момент идет следствие и аккаунты, с которых писали сообщения, заблокированы.

Об угрозах в адрес Плющенко-младшего стало известно ранее 13 ноября. Сообщалось, что его родители написали заявление в правоохранительные органы.

На аккаунт Александра Плющенко в Instagram подписаны 343 тысячи пользователей. Мальчик занимается фигурным катанием, он регулярно выступает в ледовых шоу. В апреле Рудковская рассказала, что к шести годам он заработал 10 миллионов рублей.

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