Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской пригрозили убийством в Instagram

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за угроз их сыну в Instagram. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в личные сообщения шестилетнему Александру Плющенко стали поступать угрозы, из-за чего его родители написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проводят проверку.

РЕН ТВ отмечает, что мальчику долгое время угрожала убийством неизвестная женщина. Плющенко в комментарии телеканалу подтвердил, что он и его супруга обратились по этому поводу в полицию.

На аккаунт Александра Плющенко в Instagram подписано 343 тысячи человек. Александр занимается фигурным катанием, он регулярно выступает в ледовых шоу. В апреле Рудковская рассказала, что к шести годам мальчик заработал десять миллионов рублей.

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