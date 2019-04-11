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Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко

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Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр к шести годам заработал десять миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.

О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.

Кроме того, Александр регулярно выступает в ледовых шоу. «Не я навязала сыну фигурное катание, он сам его выбрал. Нам советовали отдать его в хоккей или футбол — доходы в этих видах спорта значительно выше», — заявила она. Рудковская добавила, что ее шестилетний сын сам оплачивает услуги няни и водителя, а также покупает себе игрушки.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Он трижды выиграл чемпионат мира и семь раз завоевывал золото на чемпионате Европы. В 2009 году фигурист женился на Рудковской. Спустя четыре года у пары родился сын. Также у фигуриста есть ребенок от первого брака — Егор Ермак. Он родился в 2006 году.

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