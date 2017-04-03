Сын Плющенко принял участие в модном показе

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся модный показ Barvikha Fashion Show. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

В этом году стилистом и креативным директором показа стала fashion-директор ЦУМа Алла Вербер, которая представила 195 ключевых женских и детских образов в соответствии с трендами нового сезона. Сама площадка была стилизована под отель 70-80 х годов.

В показе принимали участие звездные дети — сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, а также дочь Натальи Якимчик Александра. Показ закрывала Ксения Сухинова в свадебном образе от Oscar de la Renta.

Шоу транслировалось в прямом эфире в Instagram аккаунтах Барвиха Luxury Village и ЦУМа.