Гостей Барвиха Luxury Village научат плести браслеты

В масленичные выходные 25 и 26 февраля в «Барвиха Luxury Village» пройдут праздничные гуляния с угощением и развлечениями для всей семьи. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятия будут проходить с 12:00 до 15:00 часов на пешеходной аллее вдоль бутиков. Гости смогут отведать традиционные русские блины со всевозможными начинками, сладости, карамелизированные яблоки, медовуху, глинтвейн и другие лакомства. Специально для детей откроется мини-зоопарк с кроликами, овцами, козами и пони, а в бутиках мировых брендов состоится серия мастер-классов для всей семьи.

В частности, в бутике Bottega Veneta пройдет курс обучения плетению браслетов из кожи; в Lanvin можно будет изучить искусство изготовлению кукол из ниток, а в Ralph Lauren покажут процесс создания браслеты из живых цветов. Гжельской росписи по керамике будут обучать в бутике Dolce & Gabbana.

В течение всей масленичной недели в ресторане отеля Barvikha Hotel & Spa подаются блины как с традиционными, так и оригинальными начинками. Там же можно отведать национальные русские согревающие напитки — различные сбитни и медовухи.