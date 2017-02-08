Mercury покажет рубиновые сердца на концерте Мацуева

Ювелирная компания Mercury выпустила коллекцию Heart — кольца, серьги, браслеты и подвески с бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами огранки «сердце», сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 8 февраля.

Драгоценности из белого золота выполнены итальянскими ювелирами. Часть моделей декорирована, помимо крупных «сердец», мелкими бриллиантами классической огранки.

Фото: пресс-служба Mercury 1 /10

Презентация украшений пройдет в концертном зале Барвиха Luxury Village в День святого Валентина. Тогда же в концертном зале пройдет выступление пианиста Дениса Мацуева с новой программой «Классика и джаз». Вместе с Мацуевым выступят юные музыканты, победители телевизионного конкурса «Синяя птица».