Prada отметит День святого Валентина специальной коллекцией

Итальянская компания Prada подготовила специальную мини-коллекцию, приуроченную ко Дню святого Валентина. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Harper's Bazaar.

В линейку вошли кожаные аксессуары: кошельки нескольких размеров и визитницы. Они выполнены в красном и черном тонах, а некоторые модели украшены принтами в виде сердец из цветочных бутонов. Цены на них не называются.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. Марке принадлежит около 600 магазинов по всему миру.

В январе 2017 года марка представила видео, посвященное выходу новой коллекции одежды и аксессуаров. Действие корткометражного фильма разворачивается в нескольких локациях: на крыше высотки, в офисе и на пустынном пляже. Главная идея — освобождение от творческих ограничений.