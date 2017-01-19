Денис Мацуев представит новую программу ко Дню влюбленных

Пианист-виртуоз Денис Мацуев представит новую программу «Классика и Джаз» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«"Классика и джаз" — это две страсти, которые определяют мое пианистическое кредо. Импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние ярких симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку», — описал музыкант будущее выступление.

Концерт состоится 14 февраля в 20:00. В нем примут участие победители телевизионного конкурса «Синяя птица».

В 2016-м Денис Мацуев стал лауреатом Российской национальной музыкальной премии в номинации «лучший инструменталист года в классической музыке».