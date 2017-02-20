Гостям «Барвиха Luxury Village» покажут приключенческий 3D-спектакль

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоится приключенческий 3D-спектакль «Остров сокровищ». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия.

Постановка основана на одноименном романе Роберта Льюиса Стивенсона.

Отличительная черта шоу — яркая сценография, основанная на современных технологиях, призванных обеспечить эффект полного погружения. Реальные детали декораций, взаимодействуя с видеопроекциями на экранах размером с трехэтажный дом, создают эффект трехмерного пространства.

«Ко всем деталям мы подошли очень творчески — сложнейший грим, добавляющий героям незабываемый колорит, исторические костюмы, технические приемы, позволяющие актерам летать над сценой… И мы еще не раскрываем всего — будут и сюрпризы», — рассказал художник-постановщик Вячеслав Окунев. Спектакль состоится 26 февраля.