В Москве покажут пьесу Сергея Бодрова с Сергеем Маковецким

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоится спектакль «Бумажный брак», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главную роль в постановке по сценарию Сергея Бодрова исполнит Сергей Маковецкий. В «Бумажном браке» также задействованы актеры Елена Яковлева и Даниил Спиваковский.

Спектакль пройдет 25 февраля в 19:00.

Пьеса была создана на основе кинематографического сценария Бодрова «Сиделка». Одну из ролей в фильме должен был исполнить Сергей Бодров-младший, но проект не был реализован из-за его гибели.

Официально Бодров-младший считается пропавшим без вести во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съемки его фильма «Связной».

Сергей Бодров (старший) — российский режиссер, автор таких лент, как «Кавказский пленник», «Медвежий поцелуй» и «Седьмой сын». Кинематографист дважды номинировался на премию «Оскар».