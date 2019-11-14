Семья Плющенко посулила полтора миллиона за выдачу угрожавших сыну сектантов

Продюсер Яна Рудковская объявила награду за предоставление данных об авторах смертельных угроз в адрес ее сына Александра Плющенко. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская заявила, что выплатит полтора миллиона рублей тем, кто предоставит информацию об угрожавших ее сыну пользователях. Продюсер гарантировала анонимность человеку, который ей поможет.

13 ноября стало известно, что в Instagram в адрес шестилетнего ребенка начали поступать угрозы расправы. Тогда супруги обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже Рудковская прокомментировала произошедшее, назвав авторов угроз сектантами.

На аккаунт сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и Рудковской в Instagram подписано 343 тысячи человек. Александр занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. В апреле Рудковская рассказала, что к шести годам мальчик заработал десять миллионов рублей.

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