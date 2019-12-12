В отношении угрожавших сыну Плющенко сектантов возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельных угроз в адрес сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Об этом агентству «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По данному факту отделом дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")», — рассказала Петрова.

Она уточнила, что ранее в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвокатов родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств неизвестным. По информации агентства, речь идет о шестилетнем Александре Плющенко. Ранее продюсер прокомментировала произошедшее, назвав авторов угроз сектантами. Она пообещала выплатить полтора миллиона рублей тем, кто предоставит информацию об угрожавших ее сыну людях.

13 ноября стало известно, что в Instagram в адрес ребенка начали поступать угрозы. Тогда Плющенко и Рудковская обратились за помощью в правоохранительные органы.

На профиль Александра Плющенко подписаны 349 тысяч человек. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. По словам Рудковской, к шести годам мальчик заработал 10 миллионов рублей.

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