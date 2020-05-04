Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.

Плющенко назвал клеветой материал журнала Star Hit о том, что его сын страдает синдромом Аспергера. Он пообещал наказать виновных, назвав дело вопросом жизни своего ребенка. «Вы позорите журналистику, учитывая, что ваша утка переводится на другие языки, поскольку наш Саша, каким бы маленьким Гном Гномычем ни был, известен не только как сын знаменитых родителей, но и как ребенок, катающийся в крупнейших мировых шоу», — заявил олимпийский чемпион.

Плющенко отказался принимать извинения представителей издания, отметив, что не верит в их искренность. «Якобы извиняясь, вы до сих пор даже не подумали снять свою лживую публикацию. Позор и бесчестие»,— подытожил он.

На профиль Александра Плющенко в Instagram подписаны 354 тысячи пользователей. Он занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Мальчик зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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