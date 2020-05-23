Ковальчук отказался призывать живущих в хрущевках россиян оставаться дома

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Илья Ковальчук признался, что не готов призывать соотечественников соблюдать режим самоизоляции из-за их жилищных условий. Слова спортсмена приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ковальчук отметил, что ему предлагали сделать пост в социальных сетях с призывом оставаться дома во время пандемии коронавируса. «Я вспоминаю детство — мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущевки. Как я могу просить людей больше двух месяцев оставаться в такой обстановке? Тем более, когда кончаются деньги и трудно купить молоко и хлеб. Мне жаль, что такая ситуация возможна в наше время», — отметил форвард «Кэпиталс».

24 февраля Ковальчук перешел в «Кэпиталс», став одноклубником Александра Овечкина. Столичная команда обменяла форварда, отдав «Монреаль Канадиенс» драфт-пик третьего раунда. «Монреаль» продолжил выплачивать половину зарплаты форварда. В канадском клубе Ковальчук зарабатывал 700 тысяч долларов в год.

Ковальчук присоединился к «Монреалю» в январе. До этого россиянин был выведен из состава «Лос-Анджелес Кингс», цвета которого защищал с лета 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!