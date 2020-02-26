Ковальчук высказался о неудачном дебюте за «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Илья Ковальчук объяснил, почему неудачно провел дебютный матч за команду в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Столичная команда обыграла по буллитам «Вииннипег Джетс» (4:3). В одном из моментов Ковальчук отдал пас, который был перехвачен соперником — в результате «Вашингтон» пропустил шайбу. Российский форвард отметил, что хотел рискнуть, однако в итоге передача не прошла. Кроме того, в серии буллитов Ковальчук свою попытку не реализовал. Он подчеркнул, что в этом случае ему нужно было «похитрее».

В целом же форвард остался доволен победой «Вашингтона», однако не был удовлетворен собственной игрой. «Нужно исправляться», — высказался Ковальчук.

О переходе россиянина в «Вашингтон» было объявлено 24 февраля. Клуб обменял форварда, отдав «Монреаль Канадиенс» драфт-пик третьего раунда. «Монреаль» продолжит выплачивать половину зарплаты форварда. В канадском клубе Ковальчук зарабатывал 700 тысяч долларов в год.

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