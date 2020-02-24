Ковальчук стал одноклубником Овечкина

«Вашингтон Кэпиталс» объявил о переходе в клуб российского нападающего Ильи Ковальчука. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Клуб обменял форварда, отдав «Канадиенс» драфт-пик третьего раунда. Таким образом, 36-летний россиянин будет выступать в одном клубе с соотечественником Александром Овечкиным. «Кэпиталс» подчеркивает, что «Монреаль» продолжит выплачивать половину зарплаты форварда. В канадском клубе Ковальчук зарабатывал 700 тысяч долларов в год.

Ковальчук присоединился к «Монреалю» в январе. До этого россиянин был выведен из состава «Лос-Анджелес Кингс», цвета которого защищал с лета 2018-го.

До возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) Ковальчук шесть лет выступал за СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В феврале 2018-го форвард завоевал золото Олимпиады. В НХЛ он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

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