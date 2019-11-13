Ковальчук оказался не нужен клубу НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук будет выведен из состава команды. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

По его информации, россиянин уже был оповещен о том, что в ближайшее время он окажется вне состава. Ковальчуку позволили продолжить тренироваться вместе с партнерами, однако играть в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он не будет.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал девять очков по системе «гол плюс пас» (три гола и шесть передач). При этом форвард не мог забросить шайбу на протяжении последних девяти игр. Ранее его перевели в четвертое звено «Лос-Анджелеса».

Ковальчук перешел в «Кингс» летом 2018 года и подписал контракт на три года. В феврале сообщалось, что игрок задумывается об уходе из команды. До переезда в НХЛ Ковальчук шесть лет играл в СКА. В феврале 2018-го он стал олимпийским чемпионом. В Северной Америке он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!