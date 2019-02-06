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Ковальчук отыграл за «Лос-Анджелес» полгода и задумался об уходе

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Илья Ковальчук

Нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук рассматривает вариант с переходом в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на портале thefourthperiod.com.

По информации источника, российский хоккеист готов отказаться от пункта в своем контракте, который запрещает обмен в другой клуб. Отмечается, что при грамотном предложении «Кингс» будут готовы платить Ковальчуку часть зарплаты. В настоящий момент по контракту он получает 6,25 миллиона долларов в год.

Менеджер «Лос-Анджелес» в ближайшее время свяжется с хоккеистом и его агентом, чтобы обсудить возможные варианты.

Ковальчук перешел в «Кингс» летом 2018 года и подписал контракт на три года. В первых 14 матчах сезона он набрал 14 очков по системе «гол плюс пас», однако позднее пережил безголевую серию. Так, в середине января он сумел прервать серию из 10 матчей без заброшенных шайб. Всего на его счету 25 (10+15) очков в 42 матчах.

До переезда в НХЛ Ковальчук шесть лет играл в СКА. В феврале 2018-го он стал олимпийским чемпионом. В Северной Америке он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

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