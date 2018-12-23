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Ковальчук вернулся на лед и отметился голом с острого угла

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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингc» Илья Ковальчук помог своей команде реализовать большинство в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NHL on NBC.

Россиянин завершил комбинацию партнеров, забросив шайбу под перекладину с острого угла. Ковальчук вышел в составе «Кингс» впервые с 29 ноября. Последний раз он отличался в матче НХЛ 6 ноября.

Ковальчук вернулся в НХЛ летом 2018-го. До этого он в течение шести сезонов выступал в составе петербургского СКА, с которым дважды становился обладателем кубка Гагарина.

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